ليبيا / عبد الحميد الدبيبة يعلق على محاولة اغتياله

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه يواصل عمله وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار مشيرا إلى أن محاولة اغتياله لم تكن عملية مخططا لها بشكل جيد.

وأضاف الدبيبة في تصريحات اعلامية اليوم الجمعة أن محاولة اغتياله نفذها شخصان طلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة.

وحول اختيار مجلس النواب الليبي لرئيس حكومة جديد، أوضح الدبيبة أن هذا الأمر محاولة لدخول العاصمة طرابلس بالقوة وأن البرلمان الليبي "خرج عن خارطة طريق اتفاق جنيف" واصفا رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا بأنه شخص سياسي ويملك الحق في التحرك سياسيا كما يريد.