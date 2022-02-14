بقيمة 10 مليار ريال.. عصابة منظمة لغسيل الأموال في قبضة القضاء السعودي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

كشفت السلطات السعودية، عن تفاصيل جرائم منظمة لغسيل الأموال، قام بها مواطنان بالاشتراك مع عدد من الوافدين، بلغت قيمتها حوالي الـ 10 مليارات ريال.

وحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصدر في النيابة العامة السعودية، فقد تضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال أي ما يعادل 2.67 مليار دولار أميركي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن انتهاء التحقيقات باقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية زادت عن 62 مليون ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها.

كما قضت المحكمة بإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق المدانين، وذلك “تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية”، على حد قوله.

من جانبه، أوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، المحامي ماجد قاروب، لصحيفة عكاظ أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة التستر بغسل الأموال.

وذكر قاروب أن النظام حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.