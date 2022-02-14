حريق “مجهول” السبب في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 9:27 صباحًا

اندلع حريق كبير، في إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الإيراني غرب البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلان إيرانية.

وقالت وكالة أنباء “نور نيوز”، التابعة لمجلس الأمن القومي في البلاد، عن مصادر مطلعة، أن “حريقاً اندلع في إحدى القواعد في محافظة كرمانشاه غرب إيران في ساعة مبكرة من صباح الإثنين”.

وطال الحريق، مخزنا لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشتالتابعة لإقليم كرمانشاه، ما ألحق أضرارا بسقيفة صناعية.

إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا لاحقا من إخماد الحريق، وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.

يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة. وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.

إلا أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً تزايداً في تلك الحوادث، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران، وبحرية أيضا طالت سفنا إسرائيلية وإيرانية على السواء.

وأضافت المصادر الإيرانية أنه “لا تزال التحقيقات جارية في سبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة”.