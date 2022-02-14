شكرا لقرائتكم خبر عن برغم اشتداد نذر الحرب.. أوكرانيا تسعى لاجتماع مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا وجميع الدول المعنية إلى عقد اجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة؛ لمناقشة تعزيز موسكو العسكري على طول حدودها.

تأتي دعوة أوكرانيا للحوار برغم ما أعلنته عن استعدادها لمواجهة الغزو الروسي، وإعداد خطة دفاعية حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا.

وكتب كوليبا، في تغريدة عبر تويتر باللغة الإنجليزية، لقد “فشلت روسيا في الرد على طلبنا بموجب وثيقة فيينا”؛ مضيفا “كييف تتخذ الآن الخطوة التالية، وهي طلب عقد اجتماع”.

وتابع الوزير الأوكراني قائلا؛ إننا “نطلب اجتماعا مع روسيا وجميع الدول المعنية في غضون 48 ساعة؛ لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشارها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة”، في إشارة إلى منطقة دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيا.

وفي 11 فبراير، أطلقت أوكرانيا رسميا، وثيقة فيينا 2011، بشأن تدابير بناء الثقة والأمن، وطلبت من روسيا تقديم تفسيرات مفصلة لنشاطها العسكري، في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

وخلال الساعات الماضية، تسلمت أوكرانيا عددا من شحنات الأسلحة من عدة دول حليفة.

وتسلمت أوكرانيا من ليتوانيا شحنة من صواريخ ستينغر الأمريكية المضادة للطائرات، في حين سترسل إستونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع، وسترسل لاتفيا أيضا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وأعلنت السفارة الأمريكية في كييف وصول طائرتين من المساعدات العسكرية إلى كييف، في إطار الدعم الأمريكي لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وسلمت الولايات المتحدة في وقت سابق زوارق للبحرية الأوكرانية، مزودة بأنظمة صواريخ “ستينغر”.