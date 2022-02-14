شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
كشفت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، عن اندلاع حريق في إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الإيراني غرب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء “نور نيوز”، التابعة لمجلس الأمن القومي في إيران، عن مصادر مطلعة، أن “حريقا اندلع في إحدى القواعد التابعة للقوات المسلحة في محافظة كرمانشاه غرب إيران في ساعة مبكرة من صباح الإثنين”.
وأضافت المصادر الإيرانية أنه “لا تزال التحقيقات جارية في سبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة”.
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