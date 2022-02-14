بولسونارو يؤكد زيارته لروسيا: «نسأل الله أن يعم السلام في العالم»

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ ف ب).

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت إبقاءه على زيارته المقررة لروسيا التي يُتوقع أن يصلها الثلاثاء، رغم التوترات الشديدة حول أوكرانيا التي تقول الولايات المتحدة إنها تخشى غزواً روسياً وشيكاً لها.

وقال بولسونارو بعد مقابلة مع إذاعة محلية «نسأل الله أن يعم السلام في العالم من أجل خيرنا جميعاً»، مؤكداً زيارته لروسيا المقررة من الثلاثاء إلى الخميس.