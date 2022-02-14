12 فبراير , 2022
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ ف ب).
أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت إبقاءه على زيارته المقررة لروسيا التي يُتوقع أن يصلها الثلاثاء، رغم التوترات الشديدة حول أوكرانيا التي تقول الولايات المتحدة إنها تخشى غزواً روسياً وشيكاً لها.
وقال بولسونارو بعد مقابلة مع إذاعة محلية «نسأل الله أن يعم السلام في العالم من أجل خيرنا جميعاً»، مؤكداً زيارته لروسيا المقررة من الثلاثاء إلى الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر بولسونارو يؤكد زيارته لروسيا: «نسأل الله أن يعم السلام في العالم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.