انت الان تتابع خبر بالفيديو: تحرير تمساح من إطار دراجة طوّق رقبته 6 سنوات! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طوّق إطار دراجة نارية رقبة تمساح طوال ستّ سنوات في نهر بالو – أندونيسيا، الأمر الذي أثار خوف السكان من أن يخنق الإطار التمساح الآخذ في النمو!
مستخدمًا الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران، نجح تيلي، أحد سكان إقليم سولاويزي الأوسط، في جذب التمساح إلى الشاطئ لينفّذ المهمّة. وكشف أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ.
وكشف أنه أعدّ فخًّا للتمساح الذي تمكّن من الفرار مرّتين قبل أن يمسك به بعد ثلاثة أسابيع.
وأعرب تيلي عن حبّه لمساعدة الحيوانات، وحتّى الثعابين منها.
وكانت السلطات في بالو قد وعدت بمكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للقيام بهذه المهمّة.
يذكر أن محاولات مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، بالإضافة إلى خبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، لإنقاذ التمساح باءت جميعها بالفشل، ليحقق تيلي وحده هذا الإنجاز.