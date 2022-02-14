بالفيديو: تحرير تمساح من إطار دراجة طوّق رقبته 6 سنوات!

وحده تيلي، ابن الـ35 عامًا أخذ على عاتقه مهمّة تحرير هذا التمساح، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين.

مستخدمًا الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران، نجح تيلي، أحد سكان إقليم سولاويزي الأوسط، في جذب التمساح إلى الشاطئ لينفّذ المهمّة. وكشف أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ.



وأشار إلى أنه طلب المساعدة من السكان لكنهم كانوا خائفين واعتقدوا أن المهمّة مستحيلة.

وكشف أنه أعدّ فخًّا للتمساح الذي تمكّن من الفرار مرّتين قبل أن يمسك به بعد ثلاثة أسابيع.

وأعرب تيلي عن حبّه لمساعدة الحيوانات، وحتّى الثعابين منها.

