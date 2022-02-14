بالفيديو: اتّصلا بالمطعم لهذا السبب الطريف!

وفي التفاصيل، نقلت هذ الصفحة مقطع الفيديو عن صفحة الشاب حسين الحليفي.

ويظهر المقطع الحليفي وصديقه وهما يتّصلان بالمطعم الذي طلبا منه وجبتي طعام، ليسألا عامل الهاتف عن طريقة فتح العلبة، في إشارة إلى أن إقفالها مبرم. وردّ العامل عليهما بطريقة طريفة متبادلًا معهما المزاح.

وأثنى متابعو الصفحة في تعليقاتهم على طرافة الحليفي وصديقه وروحهما المرحة. فيما البعض الآخر أخذ يرمي النكات الشعبية العراقية ويؤكّد صعوبة الموقف خصوصًا عند الشعور بالجوع.

هذا وسخر بعض المعلقين من الشابين مشيرين إلى أنهما كانا يدّخنان: " هههه حشاش من الطراز الاول".

أمّا اللافت فهو ما قاله صديق الحليفي له في التعليقات وهو " طشيت ابو علي" أي أصبحت شهيرًا.

كذلك، تساءل البعض إذا تمّكنا في النهاية من فتح علبة الطعام.

