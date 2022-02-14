فرنسا.. انطلاق محاكمة قتلة قس في هجوم لداعش على كنيسة في 2016

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن تبدأ في فرنسا اليوم الإثنين، محاكمة المتورطين في الهجوم على كنيسة كاثوليكية في يوليو (تموز) 2016.



فأثناء مراسم القداس الصباحي، احتجز مهاجمان 6 مصلين رهائن داخل الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان إتيان دو روفراي، قرب من روان الفرنسية، ثم قتلا القس جاك هامل، 85 عاماً، طعناً، وتمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الجريمة.

وقتلت الشرطة الفرنسية المهاجمين، فيما أصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة.

ووجهت النيابة الفرنسية اتهامات لأربعة بينهم المحرض الرئيس المزعوم، الذي يحاكم غيابياً.

ويعتقد أن المحرض الرئيسي على الهجوم قُتل في هجوم بقنبلة في العراق.

ويواجه ثلاثة آخرون على علاقة بمنفذي الهجوم، اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.