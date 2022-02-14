شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 412 مليونا و275 ألفا و725 مصابا، حتى صباح الإثنين.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و834 ألفا و575 حالة، فيما تعافى 332 مليونا و924 ألفا و680 حالة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، الإثنين، ارتفاع مجمل الإصابات بكورونا إلى 42.67 مليون بعد تسجيل 34113 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 509011 بعد تسجيل 346 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و421126 بعد تسجيل 76465 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119977 بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، تسجيل 8854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالمكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و292706 إصابات والوفيات إلى 312819.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 84 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأحد، ارتفاعا من 67 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 26 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 28 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 39 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 34 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية، الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، في إطار الفقاعة المفروضة على المشاركين في الأولمبياد.

وذكرت اللجنة أنها أجرت نحو 69 ألفا و 872 اختبارا للكشف عن الفيروس، الأحد.

وأضافت اللجنة أنه تم اكتشاف ثلاث إصابات بعدوى فيروس كورونا ضمن وفود جديدة قادمة عبر مطار العاصمة بكين.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات العدوى في أولمبياد بكين إلى 432 حالة منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجرى فصل جميع المشاركين في الأولمبياد، من رياضيين وحتى الصحفيين، عن الجمهور الصيني.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى الأحد 107014 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، الأحد، مقارنة مع 2145 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 454952 من ضمنهم 387700 حالة تم شفاؤها، و23349 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وقالت بيانات الوزارة إنه بهذا تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 638362 حالة وفاة و27 مليون و479963 إصابة منذ بدء الجائحة قبل عامين.

سجلت كوريا الجنوبية، الإثنين، ولليوم الخامس على التوالي أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الصحية لمواجهة ارتفاع إضافي في الإصابات وسط تفشي متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 54 ألفا و619 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 54 ألفا و513 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و405 آلاف و246 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7102 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض أن عدد مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة بلغ 306 ، بزيادة 18 عن اليوم السابق، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد لأول مرة في 17 يوما بالنسبة لمرضى كوفيد-19 ذوي الحالة الحرجة.

وحتى الإثنين، تلقى 29.43 مليون شخص، أو 57% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 44.22 مليون شخص، أو ما يعادل 86% من إجمالي عدد السكان.

وتعتزم كوريا الجنوبية البدء في إعطاء جرعة رابعة، أو جرعة معززة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أواخر هذا الشهر لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو المرضى في دور رعاية المسنين لمنع انتشار الفيروس.