شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وشيك بشأن دخول الوافدين الأجانب إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس تخفيف القيود الصارمة المفروضة على دخول الوافدين الأجانب الجدد إلى البلاد.
وأوضحت أن القرار المرتقب بشأن تخفيف القيود، أخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى، وإجراءات مراقبة الحدود المتفق عليها دوليًا.
وأكدت أنه من المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قادة الأعمال يدعون الحكومة لمراجعة القيود بسبب تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية، حسب “سبوتنيك”.
وفي وقت سابق أعادت الحكومة اليابانية فرض قيود صارمة على الدخول، عندما بدأ متحور “أوميكرون” في الانتشار شهر نوفمبر الماضي.
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