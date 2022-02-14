شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تًعلن اكتشاف إصابات بهذا النوع من الحمى الخطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل إصابتين بحمى “القرم الكونغو النزيفية” مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أنها سجلت الحالتين في نواكشوط يوم 5 فبراير الجاري، وأن الإصابتين محليتين، داعية إلى توخي الحذر وتعزيز الإجراءات الوقائية في البلاد.

وأكدت أن الحالتين المسجلتين حتى الآن تماثلت إحداهما للشفاء، ومازالت الأخرى تتلقى العلاج في مستشفى محلي، حسب “صحراء ميديا”.

من ناحيتها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن حمى “القرم الكونغو النزفية” واحدة من أخطر الحميات المعروفة، وأنها تنتقل إلى الإنسان من الحشرات والماشية.

وأكدت المنظمة أنه لا يوجد لقاح ضد الفيروس لا للإنسان ولا الحيوان، رغم قدم ظهور هذه الحمى النزيفية القاتلة.