شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يحذر روسيا من العدوان على أوكرانيا ويتوعدها برد حاسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا وتوعدها بالرد الحاسم ضد أي عدوان تجاه أوكرانيا.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بردٍ أميركي سريع وحاسم على أي عدوان روسي ضد كييف، واتفق مع نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي على استمرار نهجي الدبلوماسية والردع ضد موسكو، بحسب سكاي نيوز.

يأتي هذا فيما يواصل أعضاء حلف الناتو إرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، ومن بينها صواريخ ستنيغر الأميركية المضادة للطائرات، والتي استخدمت ضد روسيا في أفغانستان.

في الأثناء، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.