شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. عدم تسجيل إصابات بكورونا داخل فقاعة أولمبياد بكين الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية اليوم الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إطار الفقاعة المفروضة على المشاركين في الأولمبياد.

وذكرت اللجنة أنها أجرت نحو 69 ألفا و 872 اختبارا للكشف عن الفيروس أمس الأحد.

وأضافت اللجنة أنه تم اكتشاف ثلاث إصابات بعدوى فيروس كورونا ضمن وفود جديدة قادمة عبر مطار العاصمة بكين.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات العدوى في أولمبياد بكين إلى 432 حالة منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجرى فصل جميع المشاركين في الأولمبياد، من رياضيين وحتى الصحفيين، عن الجمهور الصيني.