"فولوديمير زيلينسكي" يدعو بايدن لزيارة كييف ومنع نشر الفزع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المكتب الرئاسي في كييف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية بينهما الأحد، لزيارة أوكرانيا قريباً.



ونقل بيان المكتب الرئاسي عن زيلينسكي "أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة، وهو أمر حاسم لاستقرار الوضع، سيكون إشارة قوية وتسهم في وقف التصعيد".

ورفض البيت الأبيض التعليق على الدعوة.

ونقلت قناة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية عن مسؤول أوكراني لم تسمه، أنه لا يوجد رد إيجابي من بايدن على الفكرة.

وذكر البيان الأوكراني إن زيلينسكي قال إن أوكرانيا تتفهم التهديدات التي تواجهها، ومستعدة لمواجهة أي سيناريو في الوقت الذي شكر فيه الولايات المتحدة على دعمها.

ونقل البيان أيضاً "نتوقع من الولايات المتحدة أن تساعد، من بين أشياء أخرى، في منع انتشار الفزع".

وعبر زيلينسكي عن خيبة أمله من بعض التقديرات المفرطة في الحديث عن حرب وشيكة، ما يضيف أعباءً على اقتصاد البلاد، وضغوطاً على العملة الأوكرانية.