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قيادات الإمارات يهنئون رئيس ألمانيا بإعادة انتخابه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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