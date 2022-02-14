أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال إن الزيارة التي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الجمهورية التركية، تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز التواصل والتعاون الهادف إلى الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدولة، اليوم الإثنين.

وأضاف أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم ازدهار المنطقة ورفاه شعوبها".

وأكد الدكتور أنور قرقاش، أن سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر.