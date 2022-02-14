زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أرمينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، الأحد، أرمينيا وشعرت به تركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني وفقا للعين.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 18.25 بتوقيت جرينتش، وبلغت قوته 5.3 درجة.

وبيّن أن مركز الزلزال هو خليج مدينة "شيراك" شمال غربي أرمينيا القريبة من الحدود التركية، وعلى عمق 5.61 كم تحت سطح الأرض،

ولفت البيان أن العديد من الولايات الواقعة شرقي تركيا والقريبة من الحدود الأرمينية، مثل إغدير، وقارص، وأردهان، شعرت بالهزة

ولم يصدر أي بيان عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.