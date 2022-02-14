شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان العربية» تناقش التقرير الدوري الثاني للعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" غدًا دورتها الـ (19)، برئاسة المستشار جابر المري، لمناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والبرلمان العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار جابر المري في تصريح اليوم أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين سيناقش التقرير الدوري الثاني للعراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد العراقي حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التقرير الدوري الثاني المُقَدّم من العراق تضمن ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المُسَبّقَة المُقَدّمة من اللجنة ورَدّ الدولة عليها.