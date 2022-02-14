شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق الشوربجى يحدد أهداف الهيئة الوطنية للصحافة بشأن أصول الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال الأيام القليلة الماضية بمجلسى الشيوخ والنواب، وكشف خلال تواجه عن مستهدفات الهيئة الوطنية للصحافة بشأن أصول الصحف القومية، مؤكدا أن الهيئة تسعى للحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على استثمارها بالشكل الذى يحفظ حقوق المؤسسات فى أصولها.

عبد الصادق الشوربجى قال أيضا:" استثمار أصول المؤسسات القومية يأتى فى إطار الخطة التى تسعى خلالها الهيئة لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لهذه المؤسسات القومية، بالشكل الذى يضمن قيامها بدورها التنويرى والتثقيفى على أكمل وجه ممكن" مضيفا:" المؤسسات الصحفية القومية، لها دورها الوطنى فى محاربة الفتن والشائعات.

وأوضح "الشوربجى" أن ديون الصحف القومية للدولة تراكمت بسبب ضريبة الدمغة منذ فترة طويلة تتجاوز بالفوائد 9 مليارات جنيه، وأن أصل الدين 3 مليارات جنيه، مضيفا: الدولة كانت تحصل 36% ضريبة دمغة وهى نسبة كبيرة تسببت فى تراكم الديون" مشيرا إلى أن الجهود تتم لوقف نزيف الخسائر واستغلال الأصول، مشيرا إلى أن هناك 3 مليارات جنيه ديون للتأمينات الاجتماعية، وتم عقد اتفاق على تقسيط ديون التأمينات الاجتماعية وأصلها هو مليار و900 مليون جنيه، بينما بلغت المطالبة بالفوائد بلغت 3 مليارات جنيه، وتم الاتفاق على تقسيط الديون على 50 عاما بإسقاط 90% من فوائد الديون".

وأضاف، " تم وضع قاعدة بيانات لجميع الأصول الثابتة وهناك أصول نظيفة ليس عليها مشاكل، والأصول التى عليها بعض المعوقات "، لافتا إلى تحركات لدعم استثمارات المؤسسات الصحفية فى التعليم على سبيل المثال".