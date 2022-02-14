اخبار العالم

اليوم.. الحكم على متهمين اثنين بقضية "خلية الزيتون الأولى"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 4 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، في القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون الأولى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا