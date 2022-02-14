اليوم.. الحكم على متهمين اثنين بقضية "خلية الزيتون الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 4 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، في القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون الأولى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.