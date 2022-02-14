شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وأوضح المتحدث أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة".

وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 20 فبراير شباط وهو من شأنه أن يتسبب في أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عشرات السنين.

وتنفي روسيا التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا الاتهامات بأنها ربما تخطط لغزو، وتتهم الدول الغربية بنشر الأكاذيب لصرف الانتباه عن أفعالها العدوانية.