شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يدرج منطقة حجر النواتية ضمن مشاريع الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ادراج منطقة حجر النواتية ضمن الخطة الاستثمارية لتركيب عدد 500 كشاف للمنطقة، استجابة لمطالب الأهالى فى منطقة حجر النواتية.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه بناء على الطلبات التى تقدم بها تمت الموافقة من حى شرق على إدارج منطقة حجر النواتية ضمن مشاريع خطة الاستثمارية 2021-2022 بعدد 200 کشاف ليد 150 وات على زراع ومشاريع الخطة الاستثمارية 2022 -2023 بعدد 300 کشاف ليد 150 وات على ذراع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأعمال الصيانة للإنارة بين كوبرى العوايد وكوبرى جارى عمل المعاينة لمعرفة المطلوب عمله لاستكمل أعمال الصيانة.

يذكر أن النائب محمد إسماعيل قد تقدم بطلب لصيانة واستكمال أعمال الإنارة فى العديد من شوارع منطقة حجر النواتية كما تقدم بطلب لإدراج طريق كوبرى العوايد حتى كوبرى ابيس ضمن خطة صيانة واستكمال أعمال الإنارة للحفاظ على أرواح المواطنين من السرقات وحوادث الطرق والخارجين عن القانون نظرا لأن الطريق بدون اضاءة ولم يتم عمل صيانة للطرق الرئيسية منذ أكثر من سنة.







