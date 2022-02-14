شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المطالبة بإخلاء الوزارات فورًا.. ضربات جوية للتحالف شمال صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت قناة العربية، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يشن في هذه الأثناء ضربات جوية شمال صنعاء، وذلك بعد مطالبة التحالف بإخلاء الوزارات التي تستخدمها مليشيا الحوثي عسكريًا. وقال تحالف دعم الشرعية، أننا أجرينا اتصالا بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع في صنعاء. وأعلن التحالف، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية. وأضاف أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير. وطالب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء إخلاءها فورا.

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