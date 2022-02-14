شكرا لقرائتكم خبر عن تأزم الموقف بين روسيا وأوكرانيا.. مخاوف من اشتعال شرارة الحرب! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، مساء أمس الأحد الانتهاء من الخطة الدفاعية التي تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسي المحتمل.

وأكد الجيش الأوكارني، أنه تم نشر صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط الحدود مع الجانب الروسي، تحسبا لأول تدخل أو غزو من جانب موسكو.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه قرابة عشر دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك للأراضي الأوكرانية ومخافة تطور الموقف بين عشية وضحاها.

كذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حذر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستدفع “ثمنا غاليا وفوريا” إذا اجتاحت أوكرانيا، كما أجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا استمر لنحو ساعة في إطار الجهود الدبلوماسية الساعية لنزع فتيل التوتر بين موسكو وكييف.

وفي وقت سابق حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، ولكنها نفت اعتزامها اجتياح البلاد.

ويتخوف محللون عسكريون من اندلاع شرارة الحرب في الجانبين بسبب الحشود على الحدود وخط التماس بين روسيا وأوكرانيا.