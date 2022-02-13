شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالتجسس.. ترامب يطالب بإعدام هيلاري كلينتون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بعد أدلة ترجح “تورطها بالتجسس على حملته” جاءت في تقرير قدمه المدعي الخاص لوزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية بواشنطن؛ طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعدام هيلاري كلينتون.

وكشفت دعوى قضائية جديدة، عن قيام محامين يعملون في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، دفعوا أموالا لشركة تكنولوجيا لـ”التسلل” إلى خوادم في برج ترامب والبيت الأبيض من أجل إنشاء “سرد” من شأنه أن يربط دونالد ترامب بروسيا.

والدعوى القانونية، المقدمة في محكمة مقاطعة كولومبيا من قبل المدعي العام بوزارة العدل، للتحقيق في أصول تحقيق “Russiagate” لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يتعلق بتضارب المصالح المحتمل من قبل محامي حملة كلينتون السابق مايكل سوسمان.

وقال سوسمان في السابق، إنه غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالكذب على عملاء فيدراليين.

وقبل شهرين من انتخابات عام 2016، زُعم أن سوسمان، الشريك في بيركنز كوي، وهي شركة المحاماة التي مثلت حملة الديمقراطيين وكلينتون، بأنه أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم يكن يعمل نيابة عن كلينتون عندما قدم للوكالة وثائق يُفترض أنها تدين.

ويزعم المستشار الخاص جون دورهام، أن سوسمان كان يعمل في حملة كلينتون و كـ “مدير تنفيذي” في شركة تكنولوجيا أمريكية عندما قدم بيانات مزعومة و أوراق بيضاء إلى المستشار العام لمكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس بيكر في سبتمبر 2016.

ولقد أشاروا على ما يبدو إلى “قناة اتصالات سرية” بين منظمة ترامب وبنك ألفا ومقره روسيا (يُعرف باسم البنك الروسي -1).