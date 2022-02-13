شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات واسعة في باكستان ضد حظر الحجاب والاعتداء على طالبات مسلمات بالهند (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

شهدت مدينة كراتشي الباكستانية، احتجاجات ضد حظر الهند ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في بعض الكليات الجامعية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من الطلاب الباكستانيين، احتشدوا أمام منتدى الصحافة في كراتشي، منددين بالخطوة الهندية تجاه الطالبات المسلمات.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع طلاب لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “الحجاب حقنا”.

ويظهر في الفيديو كيف أطلق المحتجون هتافات مناهضة للهند، مؤكدين تضامنهم مع المسلمين والمسلمات في الهند.

وبدأ الخلاف حول الحجاب في الهند عندما مُنعت طالبات، الشهر الماضي، من حضور فصولهن الدراسية بجامعة حكومية في منطقة “أودوبي” بولاية “كارناتاكا” لأنهن كن يرتدين الحجاب، الأمر الذي تكرر لاحقًا في جامعات أخرى بالولاية.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على أزمة افتعلها الحزب الهندوسي نكاية بالمسلمين.