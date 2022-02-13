شكرا لقرائتكم خبر عن على المكشوف.. هذا ما قاله «الحريري» لنواب المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحرير في اجتماع مع نواب المستقبل إنه لن يمنع أحداً من الترشح للانتخابات.

وأضاف أنني لن أقبل بأن يقول أي شخص بأنه مرشح باسم تيار المستقبل أو سعد الحريري أو أخذ موافقتي بالتقدم للانتخابات لا مباشرة ولا مواربة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت معلومات أن الحريري أبلغ نوابه خلال اجتماعه بالنواب اليوم، ضرورة الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب كاملة وعدم مقاطعة أي جلسة يتم الدعوة إليها في أي وقت.

وبحسب المصادر فإن الحريري شدّد على نواب كتلة المستقبل أن يحضروا جلسة مناقشة الموازنة مع التأكيد على رفض أي تمديد لمجلس النواب.