شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: اعتقال عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن السلطات السودانية اعتقلت العضو السابق بمجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، قرب منزله في الخرطوم.

ويأتي اعتقال الفكي بعد أيام من اعتقال الأمين العام لللجنة المجمدة التي كان يرأسها الطيب عثمان، رفقة وجدي صالح أحد أبرز أعضاء لجنة إزالة التمكين.