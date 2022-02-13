شكرا لقرائتكم خبر عن "العسومي" يؤكد أهمية تنسيق الجهود لمكافحة التطرُّف الفكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية التكاتف وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف الفكري بصفته القضية الأبرز على الساحة حالياً التي أصبحت تهدد استقرار المجتمعات والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة العسومي في الاجتماع التشاوري لاتحاد الأوقاف العربية، بدعوة من وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على هامش مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة.

ودعا العسومي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال الجرائم الإرهابية التي تفاقمت مؤخراً وتعاني منها معظم الدول العربية، وتؤثر بالسَّلب على مكانة الإسلام، وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.