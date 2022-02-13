شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد أهمية التصنيف الدولي للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في إنفوجراف، أهمية التصنيف الدولي للجامعات، ومن بينها أنه يسهم في جذب الطلاب الوافدين وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وأنه يساعد على تحسين السمعة العالمية للتعليم العالى المصرى.

ولفتت التنسيقية إلى أنه من ضمن أهمية التصنيف الدولى للجامعات، زيادة فرص شباب الباحثين في الحصول على منح الدراسات العليا بالخارج، وزيادة فرص خريجى الجامعات المصرية في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.



