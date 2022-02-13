شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: 90% من العقارات بمصر غير مسجلة بسبب تعقيد الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشهر العقارى المصرى من أقدم منظومات الشهر العقارى في العالم، ورغم ذلك حدث خلل في حماية الملكية العقارية الخاصة، ما ترتب عليه أن أكثر من 90% من العقارات بمصر غير مسجلة.

وأضاف "مقلد"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي عبر قناة "dmc"، أن الشهر العقارى المصرى يعمل بالقانون 114 لسنة 46 ، وهناك تعقيدات في الإجراءات ضخمة جداً ما جعل المواطنين يمتنعون عن التسجيل.

وأشار "مقلد"، إلى أن القانون الجديد، يقضى على كافة التعقيدات القديمة، وعمل على حماية الملكية العقارية العامة والخاصة بمصر، وسيجعل المواطنين يقبلون على عملية تسجيل عقاراتهم، وستكون هناك طفرة في عملية التسجيل.