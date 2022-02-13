شكرا لقرائتكم خبر عن "محامى جنوب القاهرة" تعلن نتيجة المسابقة البحثية فى العلوم القانونية 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، إعلان نتيجة المسابقة البحثية فى العلوم القانونية اثراء للثقافية القانونية المهنية والبحثية، 3 مارس 2022 وتوزيع الجوائز، مضيفة أن النقابة أقامت مسابقة بحثية فى العلوم القانونية اثراء للثقافية القانونية المهنية والبحثية لدى المحامين الشباب وجيل الوسط والشيوخ ليخرج كل جيل خلافة الفكرى فى هذه المجالات.

وأضافت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أنه تقدم المئات من المحامين من الأجيال الثلاثة بالعديد والعديد من الأبحاث التى اشتملت على ما بذلوه من جهد وعلم وفكر والتى تنبئ عن الأثر الطيب لهذه المسابقة، مشيرا إلى أنه جارى دراسة هذه الأبحاث بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بنقابة جنوب القاهرة، تمهيدا لعرض تقارير الدراسة على المجلس فى ضوء ذلك سيتم منح الجوائز القيمة لأصحاب الأبحاث المتفردة "لكل جيل على حده".