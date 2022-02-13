أطلقوا النار على عامل.. قرار عاجل من النيابة بشأن زوجين وسائق في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قررت النيابة العامة في ديرب نجم بالشرقية حسب زوجين وسائق توكتوك 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهامهم بإطلاق النار على عامل في قرية دبيج التابعة لمركز ديرب نجم.كانت مديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من رئيس المباحث الجنائية حسن أباظة، بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم العام، بوصول شخص مصاب بطلق ناري في القدم.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وتبين أن المجني عليه يدعى "إبراهيم.ك" ويبلغ من العمر 24 عامًا، من محافظة الدقهلية، وأنه حضر إلى قرية دبيج التابعة لمركز ديرب نجم لسداد قسط أجهزة كهربائية اشتراها مسبقًا من القرية.

وأفادت التحريات الأولية أن المجني عليه، حال سيره في القرية خرج أطلق عليه 3 أشخاص النار حال استقلالهم مركبة دراجة آلية "توكتوك" وفروا هاربين.وكثفت أجهزة الأمن من تحريات وحددت هوية المتهمين وتبين أنهم "س.أ" وزوجته "ر.م" و"ح.أ" سائق مركبة التوكتوك.ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان السلاح الناري المستخدم في الواقع "طبنجة".

حرر المحضر القانوني اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها، فأصدرت قرارها المتقدم.