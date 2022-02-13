امتحانات الثانوية 2022.. التعليم تكشف آخر موعد لتسجيل الاستمارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي على الموقع الإلكتروني 24 فبراير الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة إلى المدارس مارس المقبل.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 يونيو المقبل.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

1- طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

2- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

3- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

4- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

5- 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

6- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

7- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال.

8- إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات.

9- وصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيهات.

10- وصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

11- يتم وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسلم إلى المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن استلام الأوراق من الطلاب والاستمارة مستمر حتى مارس المقبل.