هروب جماعي لزينبيات الحوثي

فيما قامت زينبيات الحوثي بارتكاب العديد من الانتهاكات، كتجنيد الأطفال واقتحام المنازل واختيار ما يسمى بالمتعاونات في خدمات الحوثيين، كشف مصدر محلي في العاصمة صنعاء عن اختفائهن وهروب الكثير من الفتيات من صفوف الزينبيات، ويأتي ذلك نظير اختفاء القيادات الحوثية وهروب البعض الآخر لخارج اليمن، وقيام القيادات منهم بتحويل أموالهم للخارج.

رفض المهام

وبين المصدر أن السقوط المدوي لشعبية ومكانة عبدالملك الحوثي، بين الزينبيات في العاصمة صنعاء، جعل المجندات الحوثيات يرفضن القيام بمهامهن السابقة، وقال: الحوثيون استعانوا بما يسمى الزينبيات بعد إسقاط العاصمة صنعاء بقرابة العام، وتم جلبهن من صعدة من أسر موالية لأسرة عبدالملك الحوثي، وتعيينهن مشرفات وقائدات لكتائب ما يسمى الحوثي، ولهن عدد من المهام منها دخول الجامعات وقمع الطالبات، وتلقين النساء الأفكار الحوثية، وعقد الندوات واللقاءات الطائفية والتحريضية.

مشيرا إلى أنه تم إسقاط صور وشعارات عبدالملك الحوثي، في مواقع متعددة داخل صنعاء، وظهور تهديدات وتوعد لكل من شارك أو ساهم أو ساند الحوثيين.

فك الارتباط

وبين المصدر أن هناك قيادات زينبيات هربن إلى معقلهن في صعدة، وإغلاق أي وسيلة تواصل معهن، وهو الأمر الذي جعل الكثير من زينبيات الحوثي يتراجعن عن القيام بأعمالهن ومهامهن السابقة، وفك الارتباط كليا بعصابة كتائب الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي بعد أيام قليلة من سقوط شعبية الحوثي، بين أنصاره في العاصمة صنعاء الموالين له، والذين فقدوا الثقة فيه والمصداقية ووعوده الوهمية الكاذبة، واتباع مصالحه الخاصة الضيقة، مما جعل الكثير من القيادات يفرون هاربين إلى الخارج والبعض منهم إلى مناطق سيطرة الشرعية، باعتبار بقائهم مع الحوثي هو مضيعة للوقت ودرب هلاك ودمار، خاصة بعد وصول طيران التحالف إلى معاقل ومنازل ومواقع ومقرات اجتماعات الحوثيين، وأن الفترة القريبة الماضية وحتى اليوم، شهدت سقوط عدد كبير من قيادات وعناصر الحوثيين، سواء في الجبهات القتالية أو مواقع سكنهم أو مقرات تدريبهم، وهو الأمر الذي بعثر أوراق الحوثيين وحاصرهم، وبداية خطوة جديدة لتحرير كافة مواقع سيطرة الحوثيين، واعتبر المصدر ارتباط الزينبيات المباشر بعبدالملك الحوثي، وغيابه التام بداية قطع العلاقة بين الزينبيات والحوثيين تماما.

أبرز مهام الزينبيات سابقا:

اقتحام المنازل لأعمال إجرامية

تجنيد الأطفال للجبهات

اختيار ما يسمى

بالمتعاونات في خدمات الحوثيين

دخول الجامعات وقمع الطالبات

تلقين النساء الأفكار الحوثية

عقد الندوات واللقاءات الطائفية والتحريضية.