أعيد انتخاب الرئيس الألماني، الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في هذا المنصب الفخري.
وفاز وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك، تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة انتخاب الرئيس الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.