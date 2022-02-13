إعادة انتخاب الرئيس الألماني

أعيد انتخاب الرئيس الألماني، الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في هذا المنصب الفخري.

وفاز وزير الخارجية السابق، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك، تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.