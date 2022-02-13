استبعاد زيباري من سباق الرئاسة

ونقل بيان رسمي صادر عن المحكمة «الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، وإلغائه وعدم قبول تشريحه مستقبلاً».
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قررت الأسبوع الماضي تعليق ترشيح زيباري «مؤقتاً»، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه.
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