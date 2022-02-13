احتجاجات على استبدال مجلس القضاء التونسي

وبعد ساعات على نشر المرسوم صباح الأحد، تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين أعلاما ورددوا هتافات مؤيدة لاستقلالية القضاء.
وجاء توقيع قيس سعيّد على المرسوم بعد أسبوع على إعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة، في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيد الناجي من تداعيات ما سمّي «الربيع العربي» في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.
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