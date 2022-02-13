احتجاجات على استبدال مجلس القضاء التونسي

احتجّ آلاف التونسيين، الأحد، بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الأسبوع الماضي وأعطى لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلًا عن منعهم من الإضراب.

وبعد ساعات على نشر المرسوم صباح الأحد، تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين أعلاما ورددوا هتافات مؤيدة لاستقلالية القضاء.

وجاء توقيع قيس سعيّد على المرسوم بعد أسبوع على إعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة، في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيد الناجي من تداعيات ما سمّي «الربيع العربي» في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.