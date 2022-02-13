البرهان: لا يحق لفولكر تقديم مبادرات

صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس وسيط يدعو الجميع للحوار، ولا يحق له تقديم مبادرة. وأضاف البرهان في حوار أجراه معه التلفزيون الوطني السبت، أنه ينبغي على فولكر العمل على تهيئة البيئة للانتخابات وهذه مهمته الأساسية، مؤكدا التطلع لجهة سودانية تتولى جمع المبادرات وتخرج بها في مبادرة واحدة.



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