اجتماع رباعي لبحث الأمن الإفريقي

عقد رؤساء جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، وأوغندا، يوري موسفني، وتوغو فوري غناسينغبي، قمة بمدينة أويو شمال جمهورية الكونغو.
وبحث الرؤساء خلال القمة تطورات الوضع السياسي والأمني في وسط وغرب إفريقيا، والعمليات المشتركة التي يقوم بها جيشا أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجزء الشرقي من البلد، بهدف القضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة، التي تهدد السلام والاستقرار في هذين البلدين.
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