البطالة والمرض والحرب على طاولة وزراء مالية G20

ويعد مدى صدمة أسعار المستهلك الذي يشمل العديد من الأعضاء في المجموعة غير مسبوق منذ تأسيس المجموعة في نهاية القرن الماضي، وقد تفاقمت هذه الصدمة بسبب استمرار المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وقد ارتبط هذا بالضغط الناجم عن التوترات العسكرية مع روسيا والتي يمكن أن تتحول إلى حرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجموعة التحديات التي تواجه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين خلال اجتماعهم في جاكرتا يومي الخميس والجمعة من المرجح أن تتسبب في رؤية أقل تفاؤلا مقارنة برؤيتهم في بيانهم الصادر في واشنطن في أكتوبر الماضي عندما تقبل المسؤولون بعض التضخم على أنه أمر "مؤقت".
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