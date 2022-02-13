راتبين إضافيين لأبطال ألوية اليمن السعيد في حرض

هروب جماعي لزينبيات الحوثي فيما قامت زينبيات الحوثي بارتكاب العديد من الانتهاكات، كتجنيد الأطفال واقتحام المنازل واختيار ما يسمى بالمتعاونات في خدمات... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 12 رجب 1443 هـ 12 رجب 1443 هـ

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