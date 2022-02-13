العراق.. الحكم ببقاء الرئيس برهم صالح في منصبه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:37 مساءً - منذ ساعتين

قضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، بإبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه.

وحسب قرار المحكمة، اليوم، فقد تقرر بقاء برهم صالح في المنصب حتى انتخاب خليفة له.

وقالت المحكمة إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.

جاء قرار المحكمة في وقت أقرت فيه بعدم صحة ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفة ذلك للدستور.

ووصف هوشيار زيباري الأمر بأنه “مسيس” رغم تأكيده احترام قرار القضاء.

واستندت المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 72 والمادة 94 من دستور العراق لعام 2005.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد أعلن الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.

وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس: “نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام”.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة أمس على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب “مستقلين”.