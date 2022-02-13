شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إسقاط مسيرتين حوثيتين بحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، من إسقاط طائرتين مسيرتين، أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة حجة. وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، فإن قوات الجيش اعترضت طائرتين مسيرتين للمليشيا في أجواء مديرية حرض. يأتي هذا في الوقت الذي استهدفت فيه مقاتلات التحالف بست غارات جوية تجمعات لمليشيا الحوثي ودبابة وأطقم عسكرية في المدينة. ولليوم العاشر على التوالي، تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي التي تستميت في الدفع بتعزيزاتها لاستعادة مواقعها التي خسرتها في العملية التي أطلقتها قوات الجيش لتحرير حرض.

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