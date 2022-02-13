شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالخالق عبدالله:وصول المقاتلة الممنوع تصديرها خارج أمريكا إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رحّب المفكر السياسي الإماراتي، بوصول سرب من مقاتلات أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات، مؤكدًا أن هذا النوع من المقاتلات ممنوع تصديرها إلى خارج أمريكا كونها الأفضل في العالم.

وكتب أستاذ العلوم السياسية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” أهلا بالمقاتلات F22 رابتور الأمريكية التي وصلت إلى عاصمة الإمارات ابوظبي”.

وأضاف :” طائرة F-22 هي أفضل وأقوى مقاتلة حاليا على الإطلاق وممنوع تصديرها إلى خارج أمريكا ومخصصة لحراسة الأجواء الأمريكيه فقط والآن تشارك في حراسة أجواء الإمارات التي اتضح أنها محاطة بأصدقاء وشركاء أوفياء وأقوياء”.

ووصل أمس السبت، سرب من طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات ، في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على أبوظبي ومناطق ومنشآت مدنية.

وتعد مقاتلات “إف – 22” المتطورة هي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

و بحسب الحساب الرسمي المركزي للقوات الجوية الأمريكية، فقد وصلت طائرات رابتورز إلى قاعدة الظفرة الجوية، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم كجزء من مظاهرة متعددة الأوجه للدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات طوال شهر يناير هددت القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في المنشأة المضيفة.