شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، على تقارير رسوية تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال “كيربي” خلال مقابلة مع “فوكس نيوز صنداي”: “لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن “عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن”.

وقالت الولايات المتحدة إن المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً لإنهاء الأزمة مع موسكو على أوكرانيا، لكنها أضافت أن الخطر المحتمل لعمل روسي عسكري كبير قائم بما يكفي لتبرير سحب موظفي السفارة الأمريكية من كييف.

وأدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتلك التصريحات بعد محادثات أمس السبت، مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، بعد تحذير واشنطن من إقدام الجيش الروسي، الذي حشد ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، على غزوها في أي لحظة، وفقا لوكالة رويترز.