شكرا لقرائتكم خبر عن فساد وعمولات بالمليارات.. تسريب صوتي جديد يكشف وجه الحرس الثوري القبيح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف تسريب ملف صوتي، عن فساد واسع لقادة الحرس الثوري الإيراني، فيما نفى كادر بالتنظيم تورط الحرس الثوري في أي قضايا فساد.

وكان مواقع “راديو فردا” الناطق بالفارسية، قد نشر في وقت سابق تسجيلًا صوتيا لاجتماع حضره محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدر نيا، مساعد المدير الاقتصادي للحرس، يكشف عن حالات فساد جديدة في بلدية العاصمة طهران، والحرس الثوري، وفي المؤسسة التعاونية التابعة له.

وكتب الموقع أن جزءًا كبيرًا من التسجيل الصوتي- ومدته 50 دقيقة- مرتبط بالمحادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري، هما: جعفري، وذو القدر نيا، يعود لعام 2018.

وكشف الملف الصوتي عن دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة “ياس القابضة”، وقال ذو القدرنيا خلال الاجتماع: إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بـ8 آلاف مليار تومان؛ لإخفاء هذا الفساد.

وعلى الرغم من ردود الفعل الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التسجيل الصوتي، فإن الحرس الثوري أو وسائل الإعلام التابعة له التزمت الصمت ورفضت تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

وفي اعتراف كامل ومثبت إعلاميا، أكد عباس زاده في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): “لنتقبل أن هناك اندساسا ونفوذا، وهذه حقيقة مرة، وأضاف أن هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي”.

فيما طالب المحامي علي مجتهد زاده بنشر حكم شركة ياس القابضة. علما أن هذه الشركة كانت تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، والتي تم حلها بعد انتشار الفساد فيها واعتقال بعض مسؤوليها عام 2018.

وقد حكم على عيسى شريفي، نائب ومساعد عمدة طهران خلال فترة قاليباف، بالسجن 20 عامًا في هذه القضية. كما حكم على المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، بمَن فيهم: محمود سيف، ومحمود خاكبور، ومسعود مهردادي، بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و30 عامًا.