طهران تكشف آخر تطورات محادثات 'الاتفاق النووي'

بغداد - ياسين صفوان - قالت مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض، الأحد، إن الاجتماعات واللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي تمت في أجواء "بناءة ومشجعة"، وشهدت مناقشات جادة حول القضايا العالقة.



وأضافت المصادر بحسب "روسيا اليوم" أنه "مع وجود ممثلين عن البنك المركزي ووزارة النفط في فيينا، وكذلك مشاركة نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري في المفاوضات، نقترب من حل النزاعات بشكل کامل".



وقالت إنه بالنظر إلى "التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات وصیاغة جزء كبير من نصوص الاتفاق النهائي، فإن الوصول إلى نهاية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في فيينا لا يتطلب الآن سوى القرارات اللازمة من قبل الأطراف الغربية. إذا اتخذت هذه الدول القرارات اللازمة، خاصة في مجالي رفع العقوبات والقضايا النووية، يمكن التوصل إلی نتیجة في المفاوضات".

