انت الان تتابع خبر سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستقبل سان جيرمان نظيره ريال مدريد، بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن راموس غاب عن تدريبات فريقه الجماعية، صباح اليوم، وهو ما يقلص فرصه في اللحاق بالمباراة التي ستقام بعد يومين.



وحاول راموس اللحاق بمواجهة فريقه السابق، لكن على ما يبدو، أنه لن يتمكن من خوض مباراة الذهاب، على أمل أن يكون جاهزاً لمواجهة سانتياجو برنابيو، يوم 19 من الشهر المقبل.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان، مطلع الموسم الجاري، قادماً من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.

ولم يخض راموس سوى 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان، منذ انطلاق الموسم، بسبب معاناته من الإصابات المتتالية.